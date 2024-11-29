Зеленський призначив нових командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Під час засідання були ухвалені важливі кадрові рішення для української армії — було призначено нових командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 29 листопада.

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Засідання Ставки

Зеленський заявив, що на сьогоднішньому засіданні Ставки обговорювалися питання енергетичної безпеки, ліквідації наслідків російських ударів і захисту критичної інфраструктури. Президент зазначив, що в регіонах тривають відновлювальні роботи.

"Поставив завдання щодо посилення ППО та відповідних перемовин з партнерами", — написав глава держави.

Він додав, що окремо сьогодні доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

Кадрові рішення в армії України

Президент заявив, що новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено генерал-майора Михайла Драпатого. Військовий успішно організував оборону на Харківському напрямку, зірвавши наступальні операції російських військ.

Новий командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. Фото: пресслужба 58 ОМПБр ім. гетьмана І. Виговського

Заступником Головнокомандувача ЗСУ було призначено полковника Олега Апостола – досвідченого командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Олег Апостол, який був призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ. Фото: АрміяInform

"Обидва довели свою ефективність у боях", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що головне завдання — підвищити боєздатність української армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в ЗСУ.

"Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", — наголосив глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 лютого Зеленський призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нещодавно Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Сумської міської військової адміністрації. Новим очільником став Сергій Кривошеєнко.

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