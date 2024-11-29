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Зеленський змінив командувача Сухопутних військ

29 листопада 2024 17:04
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зеленський призначив нових командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Під час засідання були ухвалені важливі кадрові рішення для української армії — було призначено нових командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача ЗСУ. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 29 листопада.

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Засідання Ставки

Зеленський заявив, що на сьогоднішньому засіданні Ставки обговорювалися питання енергетичної безпеки, ліквідації наслідків російських ударів і захисту критичної інфраструктури. Президент зазначив, що в регіонах тривають відновлювальні роботи.

"Поставив завдання щодо посилення ППО та відповідних перемовин з партнерами", — написав глава держави.

Він додав, що окремо сьогодні доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

Кадрові рішення в армії України

Президент заявив, що новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено генерал-майора Михайла Драпатого. Військовий успішно організував оборону на Харківському напрямку, зірвавши наступальні операції російських військ.

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Новий командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. Фото: пресслужба 58 ОМПБр ім. гетьмана І. Виговського

Заступником Головнокомандувача ЗСУ було призначено полковника Олега Апостола – досвідченого командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Олег Апостол, який був призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ. Фото: АрміяInform

"Обидва довели свою ефективність у боях", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що головне завдання — підвищити боєздатність української армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в ЗСУ.

"Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", — наголосив глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 лютого Зеленський призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нещодавно Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Сумської міської військової адміністрації.  Новим очільником став Сергій Кривошеєнко.

Раніше ми писали про те, що Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн.

Володимир Зеленський ЗСУ Ставка верховного головнокомандувача кадрові зміни війна в Україні

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