Зеленский назначил новых командующих Сухопутными войсками и заместителя Главнокомандующего ВСУ

Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Во время заседания были приняты важные кадровые решения для украинской армии — были назначены новые командующий Сухопутных войск и заместитель Главнокомандующего ВСУ.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 29 ноября.
Заседание Ставки
Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Ставки обсуждались вопросы энергетической безопасности, ликвидации последствий российских ударов и защиты критической инфраструктуры. Президент отметил, что в регионах продолжаются восстановительные работы.
"Поставил задачу по усилению ПВО и соответствующих переговоров с партнерами", — написал глава государства.
Он добавил, что отдельно сегодня докладывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.
Кадровые решения в армии Украины
Президент заявил, что новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Военный успешно организовал оборону на Харьковском направлении, сорвав наступательные операции российских войск.
Заместителем Главнокомандующего ВСУ был назначен полковник Олег Апостол — опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Оба доказали свою эффективность в боях", — написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что главная задача - повысить боеспособность украинской армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ.
"Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", — подчеркнул глава государства.
Напомним, 11 февраля Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Недавно Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Сумской городской военной администрации. Новым руководителем стал Сергей Кривошеенко.
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