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Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

29 ноября 2024 17:04
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Зеленский назначил новых командующих Сухопутными войсками и заместителя Главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Во время заседания были приняты важные кадровые решения для украинской армии — были назначены новые командующий Сухопутных войск и заместитель Главнокомандующего ВСУ. 

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 29 ноября.

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Заседание Ставки

Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Ставки обсуждались вопросы энергетической безопасности, ликвидации последствий российских ударов и защиты критической инфраструктуры. Президент отметил, что в регионах продолжаются восстановительные работы.

"Поставил задачу по усилению ПВО и соответствующих переговоров с партнерами", — написал глава государства.

Он добавил, что отдельно сегодня докладывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

Кадровые решения в армии Украины

Президент заявил, что новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Военный успешно организовал оборону на Харьковском направлении, сорвав наступательные операции российских войск.

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Новый командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Фото: прессслужба 58 ОМПБр им. гетмана И. Выговского

Заместителем Главнокомандующего ВСУ был назначен полковник Олег Апостол — опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Олег Апостол, назначенный заместителем Главнокомандующего ВСУ. Фото: АрмияInform

"Оба доказали свою эффективность в боях", — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главная задача - повысить боеспособность украинской армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ.

"Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", — подчеркнул глава государства.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 11 февраля Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Недавно Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Сумской городской военной администрации. Новым руководителем стал Сергей Кривошеенко.

Ранее мы писали, что Президент Украины подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.

Владимир Зеленский ВСУ Ставка верховного главнокомандующего кадровые изменения война в Украине

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