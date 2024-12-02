Зеленский послал Россию на три буквы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил, на что должна пойти Россия. Он подчеркнул, что "желательно на три буквы".

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с Олафом Шольцом в Киеве в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", — подчеркнул глава государства.

Он объяснил, что Россия должна понять, что убивает украинцев, а Украина защищается и борется с врагом.

"И пока наши планы не изменились. Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что с начала войны он 17 раз встречался с Шольцом и 30 раз созванивался.

Ранее Зеленский заявил, что кадровые изменения в Вооруженных силах не являются последними и нужны для более быстрого достижения целей.