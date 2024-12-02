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Зеленський назвав кількість розмов з Шольцом за час війни

2 грудня 2024 17:35
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський назвав кількість зустрічей з Шольцом за час повномасштабної війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення 17 разів зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також сторони 30 разів зідзвонювалися.

Про це український лідер сказав на пресконференції з Олафом Шольцом у Києві у понеділок, 2 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський зазначив, що сьогодні Шольц здійснив перший двосторонній візит до України під час повномасштабного вторгнення російських окупантів.

За його словами, Німеччина стала найбільшим постачальником військової допомоги серед європейських партнерів, зокрема, зміцнюючи та продовжуючи посилювати українську ППО.

Нагадаємо, Шольц поділився, як Німеччина підтримує Україну у війні з російськими окупантами.

Однак Шольц не відповів на прохання Києва щодо ракет Taurus і не згадав про шлях України до НАТО.

Володимир Зеленський Німеччина війна Україна політики Олаф Шольц

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