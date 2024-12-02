Зеленський і Шольц відвідали центр виробництва безпілотників
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц оглянули безпілотники, які вітчизняні спеціалісти виготовляють у співпраці з німецькими колегами. Серед них повітряні та наземні безпілотники, а також системи керування.
Про це Зеленський повідомив у понеділок, 2 грудня.
Спільне виготовлення безпілотників
"Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною", — розповів Зеленський.
Глава держави наголосив, що разом з канцлером Олафом Шольцом, який сьогодні, 2 грудня, прибув до Києва, оглянув безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.
Представники компаній-виробників розповіли Зеленському та Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також про особливості їх застосування.
Очільникам держав також продемонстрували приклади бойового застосування вітчизняних засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.
"Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу", — зазначив Зеленський.
Також ми писали, що Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Разом з Зеленським вони відвідали поранених бійців.
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