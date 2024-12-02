Зеленський і Шольц відвідали центр виробництва безпілотників

Зеленському і Шольцу демонструють безпілотник. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц оглянули безпілотники, які вітчизняні спеціалісти виготовляють у співпраці з німецькими колегами. Серед них повітряні та наземні безпілотники, а також системи керування.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 2 грудня.

Читайте також:

Спільне виготовлення безпілотників

"Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною", — розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що разом з канцлером Олафом Шольцом, який сьогодні, 2 грудня, прибув до Києва, оглянув безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.

Представники компаній-виробників розповіли Зеленському та Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також про особливості їх застосування.

Очільникам держав також продемонстрували приклади бойового застосування вітчизняних засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.

"Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу", — зазначив Зеленський.

Шольц і Зеленський роздивляються компоненти безпілотників. Фото: Офіс президента

Зеленський і Шольц у центрі виробництва безпілотників. Фото: Офіс президента

Шольц із системою керування дроном у руках. Фото: Офіс президента

Шольц і Зеленський оглядають безпілотну гармату. Фото: Офіс президента

Також ми писали, що Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Разом з Зеленським вони відвідали поранених бійців.