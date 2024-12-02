Шольц разом з Зеленським побували у шпиталі, де лікуються воїни

Зеленський та Шольц відвідали поранених військових — відео
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Разом з Президентом України Володимиром Зеленським вони відвідали поранених бійців.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський та Шольц у військовому шпиталі
Президент зауважив, що це перший візит Шольца до України за понад два роки. Він висловив вдячність Німеччині за всю надану підтримку та наголосив, що країна є лідером у Європі за допомогою Україні.
"Почали зустріч із канцлером відвідинами наших воїнів, які були поранені в боях проти окупанта й проходять лікування та реабілітацію", — зазначив Зеленський.
Український лідер додав, що разом роблять все, аби якнайшвидше відновити справедливий мир, а отже, безпеку для всієї Європи.
Нагадаємо, видання Tagesschau писало, що своїм візитом Шольц хоче висловити солідарність з Україною.
Також Шольц анонсував передачу Україні пакета військової допомоги на 650 мільйонів євро до кінця 2024 року.
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