Шольц разом з Зеленським побували у шпиталі, де лікуються воїни

Володимир Зеленський та Олаф Шольц у лікарні. Фото: скриншот з відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Разом з Президентом України Володимиром Зеленським вони відвідали поранених бійців.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Президент зауважив, що це перший візит Шольца до України за понад два роки. Він висловив вдячність Німеччині за всю надану підтримку та наголосив, що країна є лідером у Європі за допомогою Україні.

"Почали зустріч із канцлером відвідинами наших воїнів, які були поранені в боях проти окупанта й проходять лікування та реабілітацію", — зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що разом роблять все, аби якнайшвидше відновити справедливий мир, а отже, безпеку для всієї Європи.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, видання Tagesschau писало, що своїм візитом Шольц хоче висловити солідарність з Україною.

Також Шольц анонсував передачу Україні пакета військової допомоги на 650 мільйонів євро до кінця 2024 року.