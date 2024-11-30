Шольц знову виступив проти передачі Україні ракет Taurus

Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Він наголосив, що налаштований на реальні переговори щодо можливого миру.
Про це повідомляє tagesschau.de у суботу, 30 листопада.
Шольц проти передачі Taurus Україні
Канцлер Німеччини розкритикував очільника Християнського демократичного союзу Фрідріха Мерца, який не виключає передачу ракет Taurus, якщо очолить уряд. Він також звинуватив його у ризикованій політиці.
"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини", — зазначив Шольц.
За його словами, у питаннях війни та миру "потрібна холодна голова". Шольц вважає себе стійким і обережним у таких ситуаціях. Крім того, канцлер зазначив, що готовий до реальних переговорів про можливий мир, "але не через голову України".
Нагадаємо, до кінця цього року Німеччина передасть Україні дві системи IRIS-T малої та середньої дальності.
Також Україна може отримати від Німеччини 4 000 дронів зі штучним інтелектом, відомих як Mini-Taurus. Вони здатні вражати цілі на відстані 40−60 кілометрів.
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