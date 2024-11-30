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Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти

30 листопада 2024 18:20
Аркадій Пастула - Редактор
Шольц знову виступив проти передачі Україні ракет Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Аркадій Пастула - Редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Він наголосив, що налаштований на реальні переговори щодо можливого миру.

Про це повідомляє tagesschau.de у суботу, 30 листопада.

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Канцлер Німеччини розкритикував очільника Християнського демократичного союзу Фрідріха Мерца, який не виключає передачу ракет Taurus, якщо очолить уряд. Він також звинуватив його у ризикованій політиці.

"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини", — зазначив Шольц.

За його словами, у питаннях війни та миру "потрібна холодна голова". Шольц вважає себе стійким і обережним у таких ситуаціях. Крім того, канцлер зазначив, що готовий до реальних переговорів про можливий мир, "але не через голову України".

Нагадаємо, до кінця цього року Німеччина передасть Україні дві системи IRIS-T малої та середньої дальності.

Також Україна може отримати від Німеччини 4 000 дронів зі штучним інтелектом, відомих як Mini-Taurus. Вони здатні вражати цілі на відстані 40−60 кілометрів.

Німеччина військова допомога Україна Олаф Шольц ракети Taurus

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