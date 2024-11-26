Коли Україна отрмає від Німеччини ще дві IRIS-T

Установки IRIS-T. Фото: armyinform.com.ua

До кінця поточного року Німеччина передасть Україні дві системи IRIS-T. Йдеться про установки малої та середньої дальності.

Як повідомляє "Європейська правда" про це в понеділок, 25 листопада, під час зустрічі із журналістами в Києві заявив керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Читайте також:

Що відомо про передачу IRIS-T Україні

Фройдінг нагадав, що протягом останніх днів Україна отримала від Німеччини артилерійські гаубиці, танки та бойові машини піхоти Marder. До того ж стартувала програма ударних безпілотників.

"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів і тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", — наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна отримала від Німеччини батарею IRIS-T SLM разом із двома пусковими установками IRIS-T SLS. Тоді ж стало відомо, що найближчим часом Німеччина передасть ще дві такі установки.

Раніше посол України у Бразилії Андрій Мельник заявив, що Україна може отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Щоправда, це станеться не раніше квітня 2025 року.