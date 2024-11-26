Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли arrow

Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

26 листопада 2024 00:45
Чекарьова Марія - редактор
Коли Україна отрмає від Німеччини ще дві IRIS-T
Установки IRIS-T. Фото: armyinform.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

До кінця поточного року Німеччина передасть Україні дві системи IRIS-T. Йдеться про установки малої та середньої дальності.

Як повідомляє "Європейська правда" про це в понеділок, 25 листопада, під час зустрічі із журналістами в Києві заявив керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Читайте також:

Що відомо про передачу IRIS-T Україні

Фройдінг нагадав, що протягом останніх днів Україна отримала від Німеччини артилерійські гаубиці, танки та бойові машини піхоти Marder. До того ж стартувала програма ударних безпілотників.

"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів і тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", — наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна отримала від Німеччини батарею IRIS-T SLM разом із двома пусковими установками IRIS-T SLS. Тоді ж стало відомо, що найближчим часом Німеччина передасть ще дві такі установки.

Раніше посол України у Бразилії Андрій Мельник заявив, що Україна може отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Щоправда, це станеться не раніше квітня 2025 року.

Німеччина зброя військова допомога Україна війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

Термінова новина

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:44 У Києві знову було чути звуки вибухів — що відомо

Термінова новина

00:36 У Києві та областях повітряна тривога - чим атакує РФ

00:30 Працівники ТЦК чинять неправомірні дії — чи можна зняти на відео

Термінова новина

00:26 У Харкові пролунав вибух

00:10 Українці реєструватимуть права власності автоматично

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

Термінова новина

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:44 У Києві знову було чути звуки вибухів — що відомо

Термінова новина

00:36 У Києві та областях повітряна тривога - чим атакує РФ

00:30 Працівники ТЦК чинять неправомірні дії — чи можна зняти на відео

Термінова новина

00:26 У Харкові пролунав вибух

00:10 Українці реєструватимуть права власності автоматично

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото