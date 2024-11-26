Когда Украина получит от Германии еще две IRIS-T

Установки IRIS-T. Фото: armyinform.com.ua

Германия до конца текущего года передаст Украине две системы IRIS-T. Речь идет об установках малой и средней дальности.

Как сообщает "Европейская правда" об этом в понедельник, 25 ноября, во время встречи с журналистами в Киеве заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

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Фрейдинг напомнил, что в последние дни Украина получила от Германии артиллерийские гаубицы, танки и боевые машины пехоты Marder. К тому же стартовала программа ударных беспилотников.

"Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля — предложенной в Германии дате федеральных выборов", — подчеркнул генерал-майор.

Напомним, в начале октября Украина получила от Германии батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS. Тогда же стало известно, что в ближайшее время Германия передаст еще две установки.

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что Украина может получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus. Правда, это произойдет не раньше апреля 2025 года.