Війна в Україні — за яких умов Німеччина передасть ракети Taurus

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник. Фото: germany.mfa.gov.ua

Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини, якщо на дострокових виборах переможе Християнсько-демократичний союз, а канцлером стане Фрідріх Мерц. Проте передача відбудеться не раніше квітня 2025 року.

Про це повідомив експосол України в Німеччині, а нині посол у Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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Мельник зазначив, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus, якщо на дострокових виборах у Німеччині переможе Християнсько-демократичний союз, а його лідер Фрідріх Мерц стане канцлером.

"Гадаю, Taurus у нас будуть, тому що Мерц як, швидше за все, майбутній канцлер про це говорив дуже багато разів. Тому я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це заблокують", — підкреслив дипломат.

Колишній посол України в Німеччині зауважив, що вибори відбудуться лише 23 лютого, після чого близько двох місяців триватимуть коаліційні переговори.

"Це означатиме, що цей уряд, який наразі є, виконуватиме обов'язки до того часу. Тобто канцлер Олаф Шольц буде виконувати обов'язки канцлера до моменту укладення нової угоди і голосування в парламенті. Навіть за найоптимістичнішого сценарію це відбудеться не раніше кінця квітня", — заявив Мельник.

Він оцінює шанси Фрідріха Мерца на перемогу у 99%, один відсоток посол відводить на "щось непередбачуване".

Нагадаємо, Україна може отримати від Німеччини 4000 дронів зі штучним інтелектом, які прозвали Mini-Taurus.

Раніше ми писали про те, що глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що відтепер Україна має право бити по території Росії ракетами великої дальності.

У ЗМІ повідомляли, що Італія не надала Україні дозвіл на використання італійської зброї для ударів по території Росії.