Война в Украине – при каких условиях Германия передаст ракеты Taurus

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: germany.mfa.gov.ua

Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии, если на досрочных выборах победит Христианско-демократический союз, а канцлером станет Фридрих Мерц. Однако передача состоится не раньше апреля 2025 года.

Об этом сообщил экс-посол Украины в Германии, а ныне посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода.

Читайте также:

Получит ли Украина ракеты Taurus от Германии

Мельник отметил, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus, если на досрочных выборах в Германии победит Христианско-демократический союз, а его лидер Фридрих Мерц станет канцлером.

"Думаю, Taurus у нас будут, потому что Мерц как, скорее всего, будущий канцлер об этом говорил очень много раз. Поэтому я не могу представить при любых раскладах этой коалиции, даже если социал-демократы станут в ней "младшим партнером", что они это заблокируют", — подчеркнул дипломат.

Бывший посол Украины в Германии отметил, что выборы состоятся только 23 февраля, после чего около двух месяцев будут продолжаться коалиционные переговоры.

"Это означает, что это правительство, которое сейчас есть, будет исполнять обязанности до тех пор. То есть канцлер Олаф Шольц будет исполнять обязанности канцлера до момента заключения нового соглашения и голосования в парламенте. Даже при самом оптимистичном сценарии это произойдет не раньше конца апреля", — заявил Мельник.

Он оценивает шансы Фридриха Мерца на победу в 99%, один процент посол отводит на "что-то непредсказуемое".

Напомним, Украина может получить от Германии 4000 дронов с искусственным интеллектом, прозванных Mini-Taurus.

Ранее мы писали о том, что глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что теперь Украина имеет право бить по территории России ракетами большой дальности.

В СМИ сообщалось, что Италия не предоставила Украине разрешение на использование итальянского оружия для ударов по территории России.