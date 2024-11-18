Удари західною зброєю по території Росії — рішення Італії

ЗРК SAMP-T. Фото: Фото: Міноборони Франції

Італія не надала Україні дозвіл на використання італійської зброї для ударів по території Росії. Також міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтримав проведення мирної конференції за участі РФ, Китаю, Індії та Бразилії.

Про це повідомляє видання Le Monde у понеділок, 18 листопада.

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Допис Le Monde. Фото: скриншот

Заборона на використання італійського озброєння

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив заборону на використання Україною італійської зброї для ударів по території РФ. Як пише видання Le Monde, про це він заявив у кулуарах саміту ЄС у Брюсселі.

"Наша позиція щодо використання зброї Україною не змінюється. Вона може бути використана лише на території України", — наголосив Таяні.

Також міністр МЗС додав, що підтримує проведення мирної конференції за участі РФ, Китаю, Індії та Бразилії.

"Сподіваюся, що Пекін зможе зіграти позитивну роль у тому, щоб Москва зрозуміла, що цю безглузду війну потрібно зупинити", — заявив політик.

Нагадаємо, Україна може отримати від Німеччини 4000 дронів зі штучним інтелектом Mini-Taurus. Вони можуть вражати цілі на відстані 40−60 кілометрів, однак не є аналогом німецьких далекобійних ракет.

Раніше Новини.LIVE писали, що чинний президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.