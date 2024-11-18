Удары западным оружием по территории России — решение Италии.

ЗРК SAMP-T. Фото: Фото: Минобороны Франции

Италия не дала Украине разрешения на использование итальянского оружия для ударов по территории России. Также министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поддержал проведение мирной конференции с участием РФ, Китая, Индии и Бразилии.

Об этом сообщает издание Le Monde в понедельник, 18 ноября.

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Сообщение Le Monde. Фото: скриншот

Запрет на использование итальянского вооружения

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил запрет на использование Украиной итальянского оружия для ударов по территории РФ. Как пишет издание Le Monde, об этом он заявил в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

"Наша позиция по использованию оружия Украиной не меняется. Оно может быть использовано только на территории Украины", — подчеркнул Таяни.

Также министр МИД добавил, что поддерживает проведение мирной конференции с участием РФ, Китая, Индии и Бразилии.

"Надеюсь, что Пекин сможет сыграть положительную роль в том, чтобы Москва поняла, что эту бессмысленную войну нужно остановить", — заявил политик.

Напомним, Украина может получить от Германии 4000 дронов с искусственным интеллектом Mini-Taurus. Они могут поражать цели на расстоянии 40-60 км, однако не являются аналогом немецких дальнобойных ракет.

Ранее Новини.LIVE писали, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.