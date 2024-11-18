Mini-Taurus дрони може отримати Україна — як це змінить ситуацію на фронті

Управління дроном Mini-Taurus. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна може отримати від Німеччини 4000 дронів зі штучним інтелектом, які прозвали Mini-Taurus. Вони можуть вражати цілі на відстані 40−60 кілометрів, однак не можуть бути аналогом німецьких далекобійних ракет.

Про це повідомляє Defense Express та Bild.

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Дрони Mini-Taurus для України

Низка ЗМІ 18 листопада повідомила, що Німеччина має наміри передати Україні 4000 дронів від компанії Helsing зі штучним інтелектом. Їх називають Mini-Taurus.

За даними видання Bild, зараз на сході України вже проходять випробування цих безпілотників. А вже з грудня почнуться їх масові постачання до України. За попередніми даними, Київ буде отримувати по кілька сотень одиниць раз на місяць. Фінансування здійснюється в межах програми модернізації, ініційованої урядом ФРН.

Що відомо про дрони Mini-Taurus

Водночас Defense Express пише, що у відкритому доступі дуже мало інформації про дрони Mini-Taurus. Попередньо відомо, що в них вбудований "штучний інтелект", який дозволяє автономно вражати цілі та ігнорувати дії РЕБів.

Дрон Mini-Taurus. Фото: bild.de

Швидше за все, такі безпілотники мають у чотири рази більшу дальність, ніж українські дрони-камікадзе, і можуть вражати цілі на відстані 40−60 кілометрів. Також Mini-Taurus дешевші за американський Switchblade чи російський "Ланцет". Однак експерти зазначають, що навіть 4000 одиниць таких дронів не зможуть замінити німецькі далекобійні ракети Taurus.

Чи вплинуть дрони на ситуацію на фронті

Defense Express наголошує, що дрони Mini-Taurus можуть бути чудовим засобом для ураження російських цілей у фронтовій та ближній прифронтовій зоні, однак він не є аналогом крилатої ракети.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає ППО від Німеччини до кінця року.

Також ми писали, що 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу за два роки розмову з Путіним. Він закликав диктатора РФ припинити війну.