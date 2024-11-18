Mini-Taurus дроны может получить Украина — как это изменит ситуацию на фронте

Управление дроном Mini-Taurus. Фото: Генштаб ВСУ

Украина может получить от Германии 4000 дронов с искусственным интеллектом, прозванных Mini-Taurus. Они могут поражать цели на расстоянии 40-60 км, однако не могут быть аналогом немецких дальнобойных ракет.

Об этом сообщает Defense Express и Bild.

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Дроны Mini-Taurus для Украины

Ряд СМИ 18 ноября сообщил, что Германия намерена передать Украине 4000 дронов от компании Helsing с искусственным интеллектом. Их называют Mini-Taurus.

По данным издания Bild, сейчас на востоке Украины уже проходят испытания этих беспилотников. А уже с декабря начнутся их массовые поставки в Украину. По предварительным данным, Киев будет получать несколько сотен единиц раз в месяц. Финансирование осуществляется в рамках программы модернизации, инициированной правительством ФРГ.

Что известно о дронах Mini-Taurus

В то же время Defense Express пишет, что в открытом доступе очень мало информации о дронах Mini-Taurus. Предварительно известно, что в них встроен "искусственный интеллект", позволяющий автономно поражать цели и игнорировать действия РЭБов.

Дрон Mini-Taurus. Фото: bild.de

Скорее всего, у таких беспилотников в четыре раза большая дальность, чем у украинских дронов-камикадзе, и они могут поражать цели на расстоянии 40-60 километров. Также Mini-Taurus дешевле американского Switchblade или российского "Ланцета". Однако эксперты отмечают, что даже 4000 единиц таких дронов не смогут заменить немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Повлияют ли дроны на ситуацию на фронте

Defense Express отмечает, что дроны Mini-Taurus могут быть отличным средством для поражения российских целей во фронтовой и ближней прифронтовой зоне, однако он не является аналогом крылатой ракеты.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит ПВО от Германии до конца года.

Также мы писали, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел первый за два года разговор с Путиным. Он призвал диктатора РФ прекратить войну.