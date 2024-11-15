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Шольц провів розмову з Путіним — що він сказав диктатору Росії

15 листопада 2024 18:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Шольц провів розмови з Путіним — про що говорили
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: PAP
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 15 листопада, вперше за два роки поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Він закликав очільника Кремля припинити війну та вивести війська з України.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

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Розмова Шольца з Путіним

Розмова, про яку сторони офіційно не повідомляли, "відбулася в п'ятницю вдень після тривалої підготовки".

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив, що Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна завершити її та вивести війська".

"Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", — йдеться в повідомленні.

В уряді ФРН зазначили, що канцлер підкреслив "непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".

Розмова з Зеленським

Гебештрайт також нагадав, що очільник німецького уряду раніше цього тижня говорив із Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами речника, Шольц планує ще одну розмову з українським президентом після переговорів з Путіним.

"Федеральний канцлер напередодні поспілкувався телефоном з Президентом України Володимиром Зеленським і зробить це також після переговорів з президентом Росії", — сказав Гебештрайт.

Раніше ми розповідали, що Шольц хоче відновити переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше ЗМІ повідомили, що новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним.

Німеччина володимир путін Олаф Шольц війна в Україні Росія

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