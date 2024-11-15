Шольц провел разговоры с Путиным – о чем говорили

Шольц провел разговор с Путиным — что он сказал диктатору России
Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, впервые за два года побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал главу Кремля прекратить войну и вывести войска из Украины.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Разговор Шольца с Путиным
Разговор, о котором стороны официально не сообщали, "состоялся в пятницу днем после продолжительной подготовки".
Спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина завершить ее и вывести войска".
"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и длительного мира и подчеркнул непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", — говорится в сообщении.
В правительстве ФРГ отметили, что канцлер подчеркнул "непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".
Разговор с Зеленским
Гебештрайт также напомнил, что глава немецкого правительства ранее на этой неделе говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам спикера, Шольц планирует еще один разговор с украинским президентом после переговоров с Путиным.
"Федеральный канцлер накануне пообщался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сделает это также после переговоров с президентом России", — сказал Гебештрайт.
Ранее мы говорили, что Шольц хочет возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее СМИ сообщили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным.
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