Шольц провел разговоры с Путиным – о чем говорили

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: PAP

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, впервые за два года побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал главу Кремля прекратить войну и вывести войска из Украины.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

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Разговор Шольца с Путиным

Разговор, о котором стороны официально не сообщали, "состоялся в пятницу днем после продолжительной подготовки".

Спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина завершить ее и вывести войска".

"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и длительного мира и подчеркнул непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", — говорится в сообщении.

В правительстве ФРГ отметили, что канцлер подчеркнул "непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".

Разговор с Зеленским

Гебештрайт также напомнил, что глава немецкого правительства ранее на этой неделе говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам спикера, Шольц планирует еще один разговор с украинским президентом после переговоров с Путиным.

"Федеральный канцлер накануне пообщался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сделает это также после переговоров с президентом России", — сказал Гебештрайт.

Ранее мы говорили, что Шольц хочет возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее СМИ сообщили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным.