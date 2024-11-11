Розмова Путіна і Шольца — канцлер Німеччини вирішив відновити діалог з російським диктатором

Шольц вирішив поновити діалог з Путіним — що відомо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче відновити переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Дзвінок російському диктатору може відбутися найближчим часом.
Про це пише Tagesschau у понеділок, 11 листопада.
Відновлення контактів
Шольц в ефірі програми ARD заявив, що готовий поговорити з Путіним про війну в Україні.
"Так, я вирішив поговорити з президентом Росії в потрібний час. Але я відповідальний політик, я не роблю це сам", — сказав політик.
Канцлер Німеччини наголосив, що діалог з Путіним вимагає багато контактів і розмов з багатьма іншими.
"Ситуацію також потрібно обговорити з Україною", — додав Шольц.
На запитання, коли буде підходящий час для розмови з російським президентом, Шольц відповів: "скоро".
Раніше ЗМІ повідомили, що новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Ключовою темою стала війна в Україні. Згодом Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про телефонну розмову між Трампом і Путіним. Вся інформація про те, що МЗС України погодив цю розмову є неправдивою. А в Кремлі відхрестилися від розмови з Трампом.
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