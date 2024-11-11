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Розмова Трампа і Путіна — у Reuters підтвердили дзвінок

11 листопада 2024 09:27
Карина Приходько - Редактор
Трамп провів розмову з Путіним — обговорили війну в Україні
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер порадив очільнику Кремля "не загострювати війну в Україні". 

Цю розмову також підтвердило агентство Reuters

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Розмова Трампа і Путіна

Reuters підтвердило розмову Путіна і Трампа, але не розкрило подробиці цього дзвінка. За даними агентства, новий президент США порадив російському диктатору "не загострювати війну в Україні".

Водночас видання спростувало інформацію WP, що Україні нібито знала про цю розмову завчасно. 

"Міністерство закордонних справ України заявило, що не було заздалегідь поінформовано про розмову між Трампом і Путіним і згодом не могло ні схвалити, ні заперечити проти неї", — йдеться у матеріалі. 

Крім того, відповідаючи на запит журналістів,  директор із комунікації Трампа заявив, що вони не коментують приватні розмови між президентом та іншими світовими лідерами. 

Нагадаємо, 10 листопада видання WP повідомило, що між Трампом та Путіним відбулася телефонна розмова, про яку була попереджена Україна. 

Водночас Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про цей дзвінок, і вся інформація про те, що відомство погодило цю розмову є неправдивою. 

Дональд Трамп володимир путін війна в Україні США переговори

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