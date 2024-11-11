Трамп провів розмову з Путіним — обговорили війну в Україні

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер порадив очільнику Кремля "не загострювати війну в Україні".

Цю розмову також підтвердило агентство Reuters.

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Reuters підтвердило розмову Путіна і Трампа, але не розкрило подробиці цього дзвінка. За даними агентства, новий президент США порадив російському диктатору "не загострювати війну в Україні".

Водночас видання спростувало інформацію WP, що Україні нібито знала про цю розмову завчасно.

"Міністерство закордонних справ України заявило, що не було заздалегідь поінформовано про розмову між Трампом і Путіним і згодом не могло ні схвалити, ні заперечити проти неї", — йдеться у матеріалі.

Крім того, відповідаючи на запит журналістів, директор із комунікації Трампа заявив, що вони не коментують приватні розмови між президентом та іншими світовими лідерами.

Нагадаємо, 10 листопада видання WP повідомило, що між Трампом та Путіним відбулася телефонна розмова, про яку була попереджена Україна.

Водночас Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про цей дзвінок, і вся інформація про те, що відомство погодило цю розмову є неправдивою.