Трамп провел разговор с Путиным — обсудили войну в Украине

Разговор Трампа и Путина — в Reuters подтвердили звонок
Ранее издание The Washington Post сообщало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер посоветовал главе Кремля "не обострять войну в Украине".
Этот разговор также подтвердило агентство Reuters.
Разговор Трампа и Путина
Reuters подтвердило разговор Путина и Трампа, но не раскрыло подробности этого звонка. По данным агентства, новый президент США посоветовал российскому диктатору "не обострять войну в Украине".
В то же время издание опровергло информацию WP, что Украина якобы знала об этом разговоре раньше времени.
"Министерство иностранных дел Украины заявило, что не было заранее информировано о разговоре между Трампом и Путиным и впоследствии не могло ни одобрить, ни возразить против нее", — говорится в материале.
Кроме того, отвечая на запрос журналистов, директор по коммуникации Трампа заявил, что они не комментируют приватные разговоры между президентом и другими мировыми лидерами.
Напомним, 10 ноября издание WP сообщило, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор, о котором была предупреждена Украина.
В то же время Министерство иностранных дел Украины заявило, что ничего не знало об этом звонке, и вся информация о том, что ведомство согласовало этот разговор неправдива.
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