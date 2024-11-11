Розмова Трампа з Путіним — Кремль заперечив інформацію

Дмитро Пєсков. Фото: адміністрація президента РФ

Днями ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп нібито мав телефонну розмову з Володимиром Путіним. Зокрема, йшлося про війну в Україні. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков цю інформацію спростував.

Про це повідомляє Українська правда у понеділок, 11 листопада.

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Про те, що політики мали розмову повідомило видання Washington Post. На цю інформацію відреагував Пєсков.

"Це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яка зараз публікується, іноді навіть у досить поважних виданнях", — сказав він.

Пєсков наголосив на тому, що інформація неправдива та не відповідає дійсності.

"Це чиста вигадка. Тобто, це просто неправдива інформація. Так, ось просто уточнення. Не було тоді телефонної розмови Путіна з Трампом минулого тижня", — зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що новообраний президент Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Ключовою темою розмови стала війна в Україні.

У Пентагоні почали обдумувати план дій на випадок, якщо новообраний президент Дональд Трамп буде приймати небезпечні рішення.