Разговор Трампа с Путиным — Кремль отрицает информацию

Дмитрий Песков. Фото: администрация президента РФ

На днях СМИ сообщали, что Дональд Трамп якобы имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В частности, речь шла о войне в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

Об этом сообщает Украинская правда в понедельник, 11 ноября.

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О том, что политики имели разговор, сообщило издание Washington Post. На эту информацию отреагировал Песков.

"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях", — сказал он.

Песков отметил, что информация неправдивая и не соответствует действительности.

"Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация. Да, вот просто уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина с Трампом на прошлой неделе", — отметил спикер Кремля.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новоизбранный президент Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Ключевой темой разговора стала война в Украине.

В Пентагоне начали обдумывать план действий по случаю, если новоизбранный президент Дональд Трамп будет принимать опасные решения.