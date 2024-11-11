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Шольц решил возобновить диалог с Путиным — что известно

11 ноября 2024 13:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Разговор Путина и Шольца — канцлер Германии решил возобновить диалог с российским диктатором
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Associated Press
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Звонок российскому диктатору может состояться в ближайшее время.

Об этом пишет Tagesschau в понедельник, 11 ноября.

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Шольц в эфире ARD заявил, что готов поговорить с Путиным о войне в Украине.

"Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я не делаю это сам", — сказал он.

Канцлер Германии подчеркнул, что диалог с Путиным требует много контактов и разговоров со многими другими.

"Ситуацию также следует обсудить с Украиной", — добавил Шольц.

На вопрос, когда будет подходящее время для разговора с российским президентом, Шольц ответил: "скоро".

Ранее СМИ сообщили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Ключевой темой стала война в Украине. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что ничего не знало о телефонном разговоре между Трампом и Путиным. Вся информация о том, что МИД Украины согласовал этот разговор, неправдива. А в Кремле открестились от разговора с Трампом.

владимир путин Олаф Шольц война в Украине Россия Германия переговоры

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