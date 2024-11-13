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Україна отримає ППО від Німеччини до кінця року, — Зеленський

13 листопада 2024 21:08
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Військова допомога Україні — Німеччина передасть систему ППО IRIS-T до кінця року
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони обговорили оборонну політику та, зокрема, постачання додаткових систем ППО. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 13 листопада.

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Розмова Зеленського з Шольцем

Зеленський заявив про те, що однією із тем під час розмови із канцлером Німеччини було постачання систем ППО для України в наступному році.

Глава держави наголосив на тому, що Шольц підтвердив те, що шоста запланована система ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.

"Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України. Погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" і проведення чергового засідання координаційної групи", — написав президент.

За словами Зеленського, він також підкреслив необхідність представити бачення України щодо справедливого миру на саміті G20 у Бразилії.

Президент подякував канцлеру Німеччини за масштабну двосторонню оборонну допомогу та лідерство їхньої країни в консолідації зусиль партнерів заради підтримки України.

Зеленський і Шольц
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України до інавгурації Дональда Трампа. 

Раніше ми писали про те, що Україна працює над отриманням нових оборонних пакетів від міжнародних партнерів, зокрема, від Франції, США, Канади та Литви. 

Володимир Зеленський Німеччина військова допомога оборонна сфера Олаф Шольц ППО

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