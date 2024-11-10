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Зеленський назвав основні пакети допомоги від партнерів

10 листопада 2024 20:33
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Військова допомога Україні — Зеленський назвав над чим працюють партнери
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україна працює над отриманням нових оборонних пакетів від міжнародних партнерів, зокрема, від Франції, США, Канади та Литви. Підтримка включає надання систем ППО, ракет, допомогу цивільним та забезпечення навчань українських бійців.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 листопада.

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Зеленський наголосив на тому, що завдяки українським дронам російській військові об'єкти стають все більш досяжними для Сил оборони.

"Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу", — сказав президент. 

Він додав, що спецпризначенці Служби безпеки знищили вже понад 1300 ворожих танків. 

"Кожен восьмий знищений Україною російський танк — на рахунку хлопців з СБУ", — зауважив глава держави. 

Підтримка від партнерів 

Зеленський заявив про низку важливих рішень від міжнародних партнерів щодо підтримки України. Зокрема, він повідомив про ракетний пакет допомоги від Франції. 

Також, за словами президента, Україна продовжує з Францією вагому програму тренування ЗСУ.

"Ми працюємо із партнерами зі США над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО. Це те, що вкрай необхідно перед зимою в умовах постійних російських ударів. Ми потребуємо реального прогресу і щодо далекобійників", — зазначив глава держави.

Він додав, що є певне рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні над ремонтом та обслуговуванням техніки.

Також Зеленський подякував Канаді за спільну роботу над постачанням систем ППО NASAMS.

"Є на цьому тижні нове рішення Британії проти російських суб'єктів, які працюють на війну, і це також дуже важливо. Всі юридичні та фізичні особи РФ, що забезпечують діяльність російського ВПК мають бути відрізані від світу, щоб зменшувати можливості Росії уникати справжньої дипломатії та розпалювати війну далі", — підкреслив лідер України.

Президент відзначив підготовку нового пакета військової допомоги від Литви та рішення Швеції щодо цивільної та військової підтримки, зокрема, для морської безпеки.

Нагадаємо, за кількістю надання допомоги Україні Польща посіла перше місце. Країна виділила майже 5% від ВВП. 

Раніше ми писали про те, що Росія готує масштабний наступ у Курській області за участю північнокорейських військ. Загальна кількість солдатів може складати близько 50 000 осіб.

війна в Україні Володимир Зеленський ППО військова допомога дрони війна

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