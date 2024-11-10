У Польщі розповіли, скільки допомоги надали Україні

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: Офіс Президента України

За кількістю надання допомоги Україні Польща посіла перше місце. Країна виділила майже 5% від ВВП. Крім того, Польща увійшла до числа тих країн, які прийняли найбільше біженців.

Про це у п’ятницю, 8 листопада, повідомили у на сайті президента Польщі.

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Як зазначили у представництві президента, Польща першою відреагувала на агресію Росії проти України та надала підтримку.

"У перші, вирішальні місяці війни ми стали беззаперечним лідером у підтримці України у постачанні зброї. Наша позиція зміцнила Україну у військовому плані, що вплинуло на наступні фази конфлікту. Усе вказує на те, що якби не польська допомога нашому сусідові, ситуація в Україні сьогодні виглядала б інакше", — зазначають на сайті президента.

Допомога, яку виділили Україні. Фото: сайт президента Польщі

Польща виділила на допомогу еквівалент 4,91% від ВВП.

"З них 0,71% — це витрати на підтримку України, 4,2% — на допомогу українським біженцям", — додали у відомстві.

Яку зброю Польща поставила в Україну

Польща першою почала масово постачати в Україну важке озброєння, стала ініціатором "танкової коаліції" та першою серед західних партнерів надала Україні бойову авіацію.

"Загалом ми надали Україні військової допомоги на 3,23 мільярда євро, тобто понад 14 мільярдів злотих", — зазначили на сайті президента.

Танки, які отримала Україна. Фото: сайт президента Польщі

З майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 поставила Польща. Це більше, ніж загалом пожертвували США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Норвегія та Іспанія.

Крім того, передали понад 250 БМП, 100 БТР, дев’ять розвідувальних машин, понад сотню САУ і не тільки.

"Повітряні сили України отримали загалом 14 наших літаків МіГ-29 та 12 вертольотів Мі-24", — зазначили на сайті президента.

Бронемашини, які отримала Україна. Фото: сайт президента Польщі

Україна також отримала десятки польських безпілотників, призначених для близької розвідки, сотні безпілотників-камікадзе та зенітних і протиракетних комплексів. Також українським військовим Польща передала понад 100 мільйонів патронів різних типів і калібрів.

Навчання для українських військових у Польщі

Польща організувала або співорганізувала понад пів тисячі навчальних курсів для українських бійців.

Наразі навчання пройшли приблизно 25 тисяч українських військових.

"Ми готуємо команди і цілі підрозділи льотчиків, танкістів, артилеристів, логістів і техніків", — зазначили у представництві президента Польщі.

Допомога українським біженцям

Польща входить до числа країн, які прийняли найбільше біженців.

"Зараз у нашій країні проживає близько 980 тисяч українських біженців", — зазначають в адміністрації Дуди.

У всіх воєводствах створили пункти приймання, які пропонували допомогу українцям, що виїхали за кордон.

Польський уряд також дофінансував проживання та харчування біженців з України — станом на 30 червня 2024 року цим рішенням скористалися понад два мільйони громадян України.

Крім того, від початку війни Польща затвердила десятки ініціатив для надання якісних медичних послуг українцям, а також виділила значну допомогу на підтримку енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, у МЗС Польщі відреагували на слова Президента України Володимира Зеленського про відмову надати літаки МіГ.

Польща з країни тимчасового притулку для українських біженців більше перетворюється на трансферну державу. Все частіше українці обирають інші країни — Німеччину, Італію тощо.