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Рекордная помощь от Польши — что передали Украине за время войны

10 ноября 2024 13:21
Ольга Антоновская - редактор
В Польше рассказали, сколько помощи направили Украине
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис Президента Украины
Ольга Антоновская - редактор

По количеству предоставления помощи Украине Польша заняла первое место. Страна выделила около 5% от ВВП. Кроме того, Польша вошла в число тех стран, которые приняли больше беженцев.

Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили на сайте президента Польши.

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Польша выделила больше помощи для Украины

Как отметили в представительстве президента, Польша первой отреагировала на агрессию России против Украины и оказала поддержку.

"В первые, решающие месяцы войны мы стали безоговорочным лидером в поддержке Украины в поставках оружия. Наша позиция укрепила Украину в военном плане, что повлияло на следующие фазы конфликта. Все указывает на то, что если бы не польская помощь нашему соседу, ситуация в Украине сегодня выглядела бы иначе", — отмечают на сайте президента.

Польша выделила Украине больше помощи
Помощь, которую выделили Украине. Фото: сайт президента Польши

Польша выделила в помощь эквивалент 4,91% от ВВП.

"Из них 0,71% — это расходы на поддержку Украины, 4,2% — на помощь украинским беженцам", добавили в ведомстве.

Какое оружие Польша поставила в Украину

Польша первой начала массово поставлять в Украину тяжелое вооружение, стала инициатором "танковой коалиции" и первой среди западных партнеров предоставила Украине боевую авиацию.

"В целом мы предоставили Украине военную помощь на 3,23 миллиарда евро, то есть более 14 миллиардов злотых", отметили на сайте президента.

Какую поддержку Польша предоставила Украине
Танки, полученные Украиной. Фото: сайт президента Польши

Из почти 800 танков, полученных Украиной, более 350 поставила Польша. Это больше, чем пожертвовали США, Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия и Испания.

Кроме того, передали более 250 БМП, 100 БТР, девять разведывательных машин, более сотни САУ и не только.

"Воздушные силы Украины получили всего 14 наших самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24", — отметили на сайте президента.

Сколько бронемашин предоставили Украине
Бронемашины, полученные Украиной. Фото: сайт президента Польши

Украина также получила десятки польских беспилотников, предназначенных для близкой разведки, сотни беспилотников-камикадзе и зенитных и противоракетных комплексов. Также украинским военным Польша передала более 100 миллионов патронов разных типов и калибров.

Обучение для украинских военных в Польше

Польша организовала или соорганизовала более полтысячи обучающих курсов для украинских бойцов.

В настоящее время обучение прошли примерно 25 тысяч украинских военных.
"Мы готовим команды и целые подразделения летчиков, танкистов, артиллеристов, логистов и техников", отметили в представительстве президента Польши.

Помощь украинским беженцам

Польша входит в число стран, принявших больше всего беженцев.

"В настоящее время в нашей стране проживает около 980 тысяч украинских беженцев", — отмечают в администрации Дуды.

Во всех воеводствах создали пункты приема, которые предлагали помощь уехавшим за границу украинцам.

Польское правительство также дофинансировало проживание и питание беженцев из Украины — на 30 июня 2024 года этим решением воспользовались более двух миллионов граждан Украины.

Кроме того, с начала войны Польша утвердила десятки инициатив по оказанию качественных медицинских услуг украинцам, а также выделила значительную помощь в поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, в МИД Польши отреагировали на слова Президента Украины Владимира Зеленского об отказе предоставить самолеты МиГ.

Польша из страны временного приюта для украинских беженцев больше превращается в трансферное государство. Все чаще украинцы выбирают другие страны Германию, Италию и т.д.

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