В Польше рассказали, сколько помощи направили Украине

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис Президента Украины

По количеству предоставления помощи Украине Польша заняла первое место. Страна выделила около 5% от ВВП. Кроме того, Польша вошла в число тех стран, которые приняли больше беженцев.

Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили на сайте президента Польши.

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Как отметили в представительстве президента, Польша первой отреагировала на агрессию России против Украины и оказала поддержку.

"В первые, решающие месяцы войны мы стали безоговорочным лидером в поддержке Украины в поставках оружия. Наша позиция укрепила Украину в военном плане, что повлияло на следующие фазы конфликта. Все указывает на то, что если бы не польская помощь нашему соседу, ситуация в Украине сегодня выглядела бы иначе", — отмечают на сайте президента.

Помощь, которую выделили Украине. Фото: сайт президента Польши

Польша выделила в помощь эквивалент 4,91% от ВВП.

"Из них 0,71% — это расходы на поддержку Украины, 4,2% — на помощь украинским беженцам", — добавили в ведомстве.

Какое оружие Польша поставила в Украину

Польша первой начала массово поставлять в Украину тяжелое вооружение, стала инициатором "танковой коалиции" и первой среди западных партнеров предоставила Украине боевую авиацию.

"В целом мы предоставили Украине военную помощь на 3,23 миллиарда евро, то есть более 14 миллиардов злотых", — отметили на сайте президента.

Танки, полученные Украиной. Фото: сайт президента Польши

Из почти 800 танков, полученных Украиной, более 350 поставила Польша. Это больше, чем пожертвовали США, Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия и Испания.

Кроме того, передали более 250 БМП, 100 БТР, девять разведывательных машин, более сотни САУ и не только.

"Воздушные силы Украины получили всего 14 наших самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24", — отметили на сайте президента.

Бронемашины, полученные Украиной. Фото: сайт президента Польши

Украина также получила десятки польских беспилотников, предназначенных для близкой разведки, сотни беспилотников-камикадзе и зенитных и противоракетных комплексов. Также украинским военным Польша передала более 100 миллионов патронов разных типов и калибров.

Обучение для украинских военных в Польше

Польша организовала или соорганизовала более полтысячи обучающих курсов для украинских бойцов.

В настоящее время обучение прошли примерно 25 тысяч украинских военных.

"Мы готовим команды и целые подразделения летчиков, танкистов, артиллеристов, логистов и техников", — отметили в представительстве президента Польши.

Помощь украинским беженцам

Польша входит в число стран, принявших больше всего беженцев.

"В настоящее время в нашей стране проживает около 980 тысяч украинских беженцев", — отмечают в администрации Дуды.

Во всех воеводствах создали пункты приема, которые предлагали помощь уехавшим за границу украинцам.

Польское правительство также дофинансировало проживание и питание беженцев из Украины — на 30 июня 2024 года этим решением воспользовались более двух миллионов граждан Украины.

Кроме того, с начала войны Польша утвердила десятки инициатив по оказанию качественных медицинских услуг украинцам, а также выделила значительную помощь в поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, в МИД Польши отреагировали на слова Президента Украины Владимира Зеленского об отказе предоставить самолеты МиГ.

Польша из страны временного приюта для украинских беженцев больше превращается в трансферное государство. Все чаще украинцы выбирают другие страны — Германию, Италию и т.д.