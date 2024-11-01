Сікорський відповів Зеленському: Польща зробила більше, ніж будь-яка країна

Радослав Сікорський. Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського про відмову надати літаки МіГ. Очільник МЗС наголосив, що Польща зробила більше, аніж інші країни.

Про це пише Polsat News у п'ятницю, 1 листопада.

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"У пропорції до ВВП Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Нам теж загрожує Росія, і не все можливе", — сказав він.

Сікорський визнав, що Україна знаходиться у складній ситуації, але нагадав про зусилля, вжиті для підтримки з боку Польщі після початку повномасштабної війни: країна надіслала допомогу в розмірі 200 мільярдів євро.

"Майже 300 наших танків, безліч важкої техніки, а також літаки", — додав він.

Раніше Зеленський заявив, що Польща не передала решту своїх МіГів Україні та не хоче збивати російські ракети.

Крім того, він дорікнув країнам-партнерам за розголошення конфіденційної інформації щодо запит України на ракети Tomahawk.