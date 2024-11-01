Сикорский ответил Зеленскому: Польша сделала больше, чем любая страна

Радослав Сикорский. Фото: PAP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского об отказе предоставить самолеты МиГ. Глава МИД подчеркнул, что Польша сделала больше, чем другие страны.

Об этом пишет Polsat News в пятницу, 1 ноября.

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"В пропорции к ВВП Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Нам тоже угрожает Россия, и не все возможно", — сказал он.

Сикорский признал, что Украина находится в сложной ситуации, но напомнил об усилиях, предпринятых для поддержки со стороны Польши после начала полномасштабной войны: страна отправила помощь в размере 200 миллиардов евро.

"Почти 300 наших танков, множество тяжелой техники, а также самолеты", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Польша не передала остальные свои МиГи Украине и не хочет сбивать российские ракеты.

Кроме того, он упрекнул страны-партнеры в разглашении конфиденциальной информации о запросе Украины на ракеты Tomahawk.