Польща почала зміцнювати кордон з Росією

Будівельні роботи. Фото: Дональд Туск

У Польщі почали будівництво на кордоні в рамках проєкту "Щит Схід". В його рамках хочуть звести системи укріплень та фортифікацій на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це стало відомо з публікації глави польського уряду Дональда Туска, який здійснив її у соцмережі X.

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Публікація Дональда Туска. Фото: скриншот

"Будівництво "Щита Схід" розпочато! Перші роботи на кордоні з Росією", – повідомив Туск.

Зазначимо, що проєкт "Щит Схід" є спільною ініціативою Польщі з країнами Балтії. Зокрема, Варшава планує впродовж 2024-2028 років інвестувати туди понад 2,5 млрд доларів. Крім того, його реалізують спільно із США, Францією та Великою Британією.

В рамках проєкту там побудують системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передові бази та логістичні вузли. Раніше Дональд Туск зазначав, що більша частина побудованої інфраструктури буде цивільною. Проте, там встановлять також системи безпілотників і боротьби з безпілотниками, системи спостереження на всіх рівнях.

Нагадаємо, стало відомо, що з 10 листопада 2024 року країни Європейського Союзу запровадять нові правила перетину кордону.

Також нещодавно Польща запровадила нові правила перетину кордону для українських дітей, які оформлені на тимчасовий прихисток.