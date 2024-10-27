Виїзд дітей за кордон — Польща ввела нові вимоги для документів

Дівчинка сидить з валізами. Фото: Shutterstock / Halfpoint

У Польщі запровадили нові правила перетину кордону для українських дітей з тимчасовим прихистком. Тому важливо слідкувати за статусом PESEL UKR, щоб уникнути проблем з перетином кордону.

Про це повідомило видання Yavp.pl.

Читайте також:

Польща змінила вимоги для в'їзду дітей з України

У Польщі змінили процедуру перетину кордону з неповнолітніми дітьми, які мають тимчасовий прихисток у країні (PESEL UKR).

Для українців, які мають відповідний статус, при перетині кордону з Польщею потрібні два документи — електронний сертифікат Diia.pl у мобільному додатку mObywatel і чинний закордонний паспорт.

"Ці документи дозволяють не лише перетнути кордон Польщі, але й переміщатися країнами Шенгенської зони", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паперовий документ, виданий місцевою адміністрацією про отримання PESEL UKR, не є документом, що дає право на перетин кордону, оскільки прикордонники не визнають його як підставу для в'їзду.

Варто зауважити, що завантажити потрібний застосунок можуть лише повнолітні особи та неповнолітні діти віком від 13 до 18 років.

Для осіб до 13 років один із батьків або правових опікунів, який оформляв PESEL UKR, повинен завантажити дані дитини у свій профіль в Diia.pl.

"Якщо один із батьків (опікунів), до профілю якого були завантажені дані про дитину до 13 років, отримав карту побуту, то електронний сертифікат Diia.pl стає неактивним не тільки для нього, але й для дитини", — йдеться у повідомленні.

У такому разі особа може отримати картку побуту для дитини на підставі возз'єднання сім'ї. Це забезпечить законну підставу для в'їзду дитини до Польщі.

Зазначається, що громадяни, які подали заявку на картку побуту, але ще не отримали пластиковий документ, можуть у будь-який момент втратити статус PESEL UKR і, відповідно, право на в'їзд до Польщі на підставі Diia.pl.

Також, якщо дитина буде перетинати кордон у супроводі інших дорослих, то їм обов'язково потрібно мати нотаріально оформлений дозвіл на виїзд дитини за кордон від обох батьків або від кожного з них окремо.

Консультації щодо виїзду за кордон. Фото: Посольство України в Польщі

Нагадаємо, перетин кордону з Німеччиною буде ускладнений для українців та інших іноземців. Можуть виникнути ситуації, коли людині взагалі відмовлять у праві в'їхати в країну.

Раніше ми писали про те, що іноземцям не забороняється виїзд за межі України під час воєнного стану. Але українців із подвійним громадянством співробітники ДПСУ сприймають перш за все як громадян України, тому їх за кордон не випустять.