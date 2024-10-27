Выезд детей за границу — Польша ввела новые требования для документов

Выезд детей за границу — Польша изменила требования пересечения
В Польше ввели новые правила пересечения границы для украинских детей с временным приютом. Поэтому важно следить за статусом PESEL UKR, чтобы избежать проблем с пересечением границы.
Об этом сообщило издание Yavp.pl.
Польша изменила требования для въезда детей из Украины
В Польше изменили процедуру пересечения границы с несовершеннолетними детьми, которые имеют временный приют в стране (PESEL UKR).
Для украинцев, которые имеют соответствующий статус, при пересечении границы с Польшей нужны два документа — электронный сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel и действующий загранпаспорт.
"Эти документы позволяют не только пересечь границу Польши, но и перемещаться по странам Шенгенской зоны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бумажный документ, выданный местной администрацией о получении PESEL UKR, не является документом, дающим право на пересечение границы, поскольку пограничники не признают его как основание для въезда.
Стоит заметить, что загрузить нужное приложение могут только совершеннолетние лица и несовершеннолетние дети в возрасте от 13 до 18 лет.
Для лиц до 13 лет один из родителей или правовых опекунов, который оформлял PESEL UKR, должен загрузить данные ребенка в свой профиль в Diia.pl.
"Если один из родителей (опекунов), в профиль которого были загружены данные о ребенке до 13 лет, получил карту быта, то электронный сертификат Diia.pl становится неактивным не только для него, но и для ребенка", — говорится в сообщении.
В таком случае лицо может получить карту быта для ребенка на основании воссоединения семьи. Это обеспечит законное основание для въезда ребенка в Польшу.
Отмечается, что граждане, которые подали заявку на карту быта, но еще не получили пластиковый документ, могут в любой момент потерять статус PESEL UKR и, соответственно, право на въезд в Польшу на основании Diia.pl.
Также, если ребенок будет пересекать границу в сопровождении других взрослых, то им обязательно нужно иметь нотариально оформленное разрешение на выезд ребенка за границу от обоих родителей или от каждого из них отдельно.
Напомним, пересечение границы с Германией будет усложнено для украинцев и других иностранцев. Могут возникнуть ситуации, когда человеку вообще откажут в праве въехать в страну.
Ранее мы писали о том, что иностранцам не запрещается выезд за пределы Украины во время военного положения. Но украинцев с двойным гражданством сотрудники ГПСУ воспринимают прежде всего как граждан Украины, поэтому их за границу не выпустят.
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