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Выезд детей за границу — Польша изменила требования пересечения

27 октября 2024 00:12
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Выезд детей за границу — Польша ввела новые требования для документов
Девочка сидит с чемоданами. Фото: Shutterstock/Halfpoint
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Польше ввели новые правила пересечения границы для украинских детей с временным приютом. Поэтому важно следить за статусом PESEL UKR, чтобы избежать проблем с пересечением границы.

Об этом сообщило издание Yavp.pl.

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В Польше изменили процедуру пересечения границы с несовершеннолетними детьми, которые имеют временный приют в стране (PESEL UKR).

Для украинцев, которые имеют соответствующий статус, при пересечении границы с Польшей нужны два документа — электронный сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel и действующий загранпаспорт.

"Эти документы позволяют не только пересечь границу Польши, но и перемещаться по странам Шенгенской зоны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бумажный документ, выданный местной администрацией о получении PESEL UKR, не является документом, дающим право на пересечение границы, поскольку пограничники не признают его как основание для въезда.

Стоит заметить, что загрузить нужное приложение могут только совершеннолетние лица и несовершеннолетние дети в возрасте от 13 до 18 лет.

Для лиц до 13 лет один из родителей или правовых опекунов, который оформлял PESEL UKR, должен загрузить данные ребенка в свой профиль в Diia.pl.

"Если один из родителей (опекунов), в профиль которого были загружены данные о ребенке до 13 лет, получил карту быта, то электронный сертификат Diia.pl становится неактивным не только для него, но и для ребенка", — говорится в сообщении. 

В таком случае лицо может получить карту быта для ребенка на основании воссоединения семьи. Это обеспечит законное основание для въезда ребенка в Польшу.

Отмечается, что граждане, которые подали заявку на карту быта, но еще не получили пластиковый документ, могут в любой момент потерять статус PESEL UKR и, соответственно, право на въезд в Польшу на основании Diia.pl.

Также, если ребенок будет пересекать границу в сопровождении других взрослых, то им обязательно нужно иметь нотариально оформленное разрешение на выезд ребенка за границу от обоих родителей или от каждого из них отдельно.

выезд детей за границу
Консультации по выезду за границу. Фото: Посольство Украины в Польше

Напомним, пересечение границы с Германией будет усложнено для украинцев и других иностранцев. Могут возникнуть ситуации, когда человеку вообще откажут в праве въехать в страну.

Ранее мы писали о том, что иностранцам не запрещается выезд за пределы Украины во время военного положения. Но украинцев с двойным гражданством сотрудники ГПСУ воспринимают прежде всего как граждан Украины, поэтому их за границу не выпустят.

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