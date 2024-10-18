Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну arrow

Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

18 жовтня 2024 01:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Німеччині тривають перевірки на кордоні — чим це загрожує українцям
Німецький поліцейський на дорозі. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Перетин кордону з Німеччиною буде ускладнений для українців та інших іноземців. Можуть виникнути ситуації, коли людині взагалі відмовлять у праві в'їхати в Німеччину через проблему з документами чи офіційним статусом.  

Про це повідомляє видання DPA.

Читайте також:

Чому посилились перевірки на кордоні Німеччини

Видання посилається на слова прем'єра Олафа Шольца, за якими впроваджені з вересня цього року. Вони пов'язані з розв'язанням проблем з нелегальною міграцією. Шольц зауважив, що за час перевірок вже відмовлено у в’їзді більше ніж 30 тис. осіб.

Прем'єр наголошує, що перевірки будуть тривати стільки, скільки потрібно, тому у мандрівників можуть виникати незручності, отже до них треба бути готовими. 

Одною з незручностей, за словами Шольца, може бути затримка під час перетину кордону. Також прикордонники будуть ретельніше перевіряти документи, тому людину можуть взагалі не впустити в країну, якщо її документи або статус не відповідають вимогам.

Нагадаємо, у Німеччині на тлі спаду виробництва змінюються темпи зростання заробітних плат. Попри це, у деяких спеціалістів річний дохід перевищує 100 тис. євро.

Також ми писали, що у Німеччині стрімко скорочується кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. Експерти назвали причини відтоку громадян з країни.

війна в Україні кордон Олаф Шольц біженці мігранти Німеччина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:02 Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

01:32 Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

01:32 Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд

01:30 Мобілізація жінок може стати обов'язковою — які в них будуть обовʼязки

Термінова новина

00:50 У Києві прогриміли вибухи — подробиці ворожої атаки

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

00:35 Легенда Челсі розповів, що потрібно Мудрику для зміни ролі запасного в клубі

00:32 Словаччина повинна підтримувати Україну — Зеленський назвав головну причину

00:30 У розшуку після оновлення даних — що робити військовозобов'язаному

00:20 У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

00:07 Легендарний воротар назвав перевагу Луніна

02:02 Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

01:32 Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

01:32 Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд

01:30 Мобілізація жінок може стати обов'язковою — які в них будуть обовʼязки

Термінова новина

00:50 У Києві прогриміли вибухи — подробиці ворожої атаки

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

00:35 Легенда Челсі розповів, що потрібно Мудрику для зміни ролі запасного в клубі

00:32 Словаччина повинна підтримувати Україну — Зеленський назвав головну причину

00:30 У розшуку після оновлення даних — що робити військовозобов'язаному

00:20 У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

00:07 Легендарний воротар назвав перевагу Луніна

Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують