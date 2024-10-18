У Німеччині тривають перевірки на кордоні — чим це загрожує українцям

Німецький поліцейський на дорозі. Ілюстративне фото: Reuters

Перетин кордону з Німеччиною буде ускладнений для українців та інших іноземців. Можуть виникнути ситуації, коли людині взагалі відмовлять у праві в'їхати в Німеччину через проблему з документами чи офіційним статусом.

Про це повідомляє видання DPA.

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Видання посилається на слова прем'єра Олафа Шольца, за якими впроваджені з вересня цього року. Вони пов'язані з розв'язанням проблем з нелегальною міграцією. Шольц зауважив, що за час перевірок вже відмовлено у в’їзді більше ніж 30 тис. осіб.

Прем'єр наголошує, що перевірки будуть тривати стільки, скільки потрібно, тому у мандрівників можуть виникати незручності, отже до них треба бути готовими.

Одною з незручностей, за словами Шольца, може бути затримка під час перетину кордону. Також прикордонники будуть ретельніше перевіряти документи, тому людину можуть взагалі не впустити в країну, якщо її документи або статус не відповідають вимогам.

Нагадаємо, у Німеччині на тлі спаду виробництва змінюються темпи зростання заробітних плат. Попри це, у деяких спеціалістів річний дохід перевищує 100 тис. євро.

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