В Германии продолжаются проверки на границе — чем это чревато для украинцев

Немецкий полицейский на дороге. Иллюстративное фото: Reuters

Пересечение границы с Германией будет усложнено для украинцев и других иностранцев. Могут возникнуть ситуации, когда человеку вообще откажут в праве въехать в Германию из-за проблем с документами или официальным статусом.

Об этом сообщает издание DPA.

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Издание ссылается на слова премьера Олафа Шольца, по которым введены с сентября этого года. Они связаны с решением проблем с нелегальной миграцией. Шольц отметил, что за время проверок уже отказано во въезде более 30 тыс. человек.

Премьер отмечает, что проверки будут длиться столько, сколько нужно, поэтому у путешественников могут возникать неудобства, так что к ним нужно быть готовыми.

Одним из неудобств, по словам Шольца, может быть задержка при пересечении границы. Также пограничники будут тщательнее проверять документы, поэтому человека могут вообще не впустить в страну, если его документы или статус не отвечают требованиям.

Напомним, в Германии на фоне спада производства изменяются темпы роста заработных плат. Тем не менее у некоторых специалистов годовой доход превышает 100 тыс. евро.

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