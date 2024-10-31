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Дозвіл збиття ракет над Україною — в Польщі відреагували

31 жовтня 2024 15:08
Карина Приходько - Редактор
Збиття ракет РФ над Україною — у Польщі зробили заяву
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP/Leszek Szymański
Карина Приходько - Редактор

Конгресмени з Демократичної і Республіканської партії звернулися до президента США Джо Байдена, аби він дозволив Польщі збивати російські ракети над Україною. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський позитивно відреагував на це звернення.

Про це Радослав Сікорський повідомив в мережі X, додаючи до допису повідомлення про це у виданні The Hill.

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Заява Польщі щодо збиття ракет над Україною

Нещодавно видання The Hill повідомило, що двопартійні члени Палати представників закликають Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною. 

Побачивши цю інформацію, на неї позитивно відреагував Сікорський, адже раніше він перший запропонував збивати російські ракети і дрони над територією України, якщо вони прямують у напрямку Польщі

"Приємно, коли і республіканці, і демократи підтримують польську пропозицію", — написав він. 

Нагадаємо, після заяви очільника МЗС Польщі про збиття російських ракет, у НАТО різко відреагували на таку пропозицію. Там заявили, що це може мати наслідки для всього Північноатлантичного альянсу, а він не є стороною "конфлікту".

Незадовго після цього у Польщі назвали головну умову для збиття російських ракет над Україною. Сікорський заявив, що батареї польських ЗРК будуть розгорнуті якщо Росія почне обстрілювати атомні електростанції.

війна в Україні ППО ракети Польща Джо Байден Радослав Сікорський

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