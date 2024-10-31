Сбивание ракет РФ над Украиной — в Польше сделали заявление

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP/Leszek Szymański

Конгрессмены из Демократической и Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену, чтобы он разрешил Польше сбивать российские ракеты над Украиной. Глава польского МИД Радослав Сикорский положительно отреагировал на это обращение.

Об этом Радослав Сикорский сообщил в сети X, добавляя сообщения об этом в издании The Hill.

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Недавно издание The Hill сообщило, что двухпартийные члены Палаты представителей призывают Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

Увидев эту информацию, на нее положительно отреагировал Сикорский, ведь раньше он первым предложил сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины, если они направляются в направлении Польши.

"Приятно, когда и республиканцы, и демократы поддерживают польское предложение", — написал он.

Напомним, после заявления главы МИД Польши о сбитии российских ракет в НАТО резко отреагировали на такое предложение. Там заявили, что это может иметь последствия для всего Североатлантического альянса, а он не является стороной "конфликта".

Незадолго после этого в Польше назвали главное условие для сбивания российских ракет над Украиной. Сикорский заявил, что батареи польских ЗРК будут развернуты, если Россия начнет обстреливать атомные электростанции.