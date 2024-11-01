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Польша укрепляет границу с Россией и Беларусью — фото

1 ноября 2024 10:39
Анастасия Постоенко - Редактор
Польша начала укреплять границу с Россией
Строительные работы. Фото: Дональд Туск
Анастасия Постоенко - Редактор

В Польше начали строительство на границе в рамках проекта "Щит Восток". В его рамках хотят построить системы укреплений и фортификаций на границе с Россией и Беларусью.

Об этом стало известно из публикации главы польского правительства Дональда Туска, осуществившего ее в соцсети X.

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Публикация Дональда Туска. Фото: скриншот

"Строительство "Щита Восток" начато! Первые работы на границе с Россией", – сообщил Туск.

Проект "Щит Восток" является совместной инициативой Польши со странами Балтии. В частности, Варшава планирует на протяжении 2024-2028 годов инвестировать туда более 2,5 млрд. долларов. Кроме того, его реализуют совместно с США, Францией и Великобританией.

В рамках проекта там будут построены системы укреплений, фортификационных заграждений, передовые базы и логистические узлы. Ранее Дональд Туск отмечал, что большая часть построенной инфраструктуры будет гражданской. Однако там установят также системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.

Напомним, стало известно, что с 10 ноября 2024 года страны Европейского Союза введут новые правила пересечения границы.

Также недавно Польша ввела новые правила пересечения границы для украинских детей, оформленных на временное убежище.

Дональд Трамп строительство Польша Россия граница

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