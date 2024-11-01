Польша начала укреплять границу с Россией

Строительные работы. Фото: Дональд Туск

В Польше начали строительство на границе в рамках проекта "Щит Восток". В его рамках хотят построить системы укреплений и фортификаций на границе с Россией и Беларусью.

Об этом стало известно из публикации главы польского правительства Дональда Туска, осуществившего ее в соцсети X.

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Публикация Дональда Туска. Фото: скриншот

"Строительство "Щита Восток" начато! Первые работы на границе с Россией", – сообщил Туск.

Проект "Щит Восток" является совместной инициативой Польши со странами Балтии. В частности, Варшава планирует на протяжении 2024-2028 годов инвестировать туда более 2,5 млрд. долларов. Кроме того, его реализуют совместно с США, Францией и Великобританией.

В рамках проекта там будут построены системы укреплений, фортификационных заграждений, передовые базы и логистические узлы. Ранее Дональд Туск отмечал, что большая часть построенной инфраструктуры будет гражданской. Однако там установят также системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.

Напомним, стало известно, что с 10 ноября 2024 года страны Европейского Союза введут новые правила пересечения границы.

Также недавно Польша ввела новые правила пересечения границы для украинских детей, оформленных на временное убежище.