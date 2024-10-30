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Зеленський дорікнув партнерам у публікації секретної інформації

30 жовтня 2024 14:15
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський дорікнув партнерам у порушенні конфіденційності планів України у війні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський обурився діями партнерів. Зокрема, він дорікнув, що деякі запити України якимось чином потрапили в західні засоби масової інформації, а значить Білий дім порушив конфіденційність.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

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У ЗМІ потрапила інформація, яка була конфіденційною 

Володимир Зеленський заявив, що до початку повномасштабного вторгнення Україна обговорювала з партнерами "превентивні речі". Проте, певні військові прохання лідера країни не підтримали, аргументувавши це ризиком ескалації конфлікту. Натомість згодом у ЗМІ якимось чином просочилась секретна інформація щодо конкретних запитів України на певні типи зброї, йдеться про ракети Tomahawk.

"Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійних озброєнь і ми застосуємо його лише у тому випадку, якщо Росія не припинить війну і продовжить ескалацію, я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація. Коли багато країн почали підтримувати план перемоги — ви бачите, що зараз відбувається в ЗМІ, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет. Таких як Tomahawk, тощо", — зауважив Зекленський.

Президент додав, що поява такої інформації у ЗМІ свідчить про відсутність конфіденційності.

"Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", — обурився президент.

Нагадаємо, видання Financial Times опублікувало статтю, де анонімні джерела розповіли журналістам про нібито наявні наміри України та Росії домовитися про взаємне припинення атак на енергосектор. 

Також Володимир Зеленський відреагував на чутки у ЗМІ про те, що Дональд Трамп хоче припинити допомогу Україні з боку США. 

секретна інформація Володимир Зеленський США План перемоги України Білий дім

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