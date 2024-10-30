Зеленський підсумував результати саміту Україна — Північна Європа в Ісландії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті Україна — Північна Європа в Ісландії. Учасники саміту обговорили важливі питання щодо військової допомоги та підтримки нашої країни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 30 жовтня.

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Саміт Україна — Північна Європа

Зеленський відвідав Ісландію, де взяв участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа. За його словами, він був продуктивним.

Зеленський прибув на саміт Україна — Північна Європа. Фото: ОП

"Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну", — написав глава держави.

Президент наголосив на тому, що такі країни, як Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку захисту України.

"Обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема "петріоти". Домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів", — заявив Зеленський.

Саміт Україна — Північна Європа в Ісландії у 2024 році. Фото: ОП

Він додав, що усі нордичні партнери підтримали План перемоги України, який має на меті наблизити справедливий мир.

Також під час саміту було обговорено питання геополітичної визначеності України.

"Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав — членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", — підкреслив Президент.

За його словами, під час саміту Україна — Північна Європа також було обговорено посилення санкцій проти Росії, зокрема, обмеження здатності використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії.

Представники нордичних країн, які взяли участь у саміті. Фото: ОП

"Путінський тіньовий танкерний флот — це глобальна загроза, і настав час знайти рішення, щоб її подолати", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Рейк'явіку Президент України зустрівся з прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії — у фокусі уваги було продовження підтримки України.

Раніше Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Сторони обговорили та домовились про важливі для України під час війни питання.