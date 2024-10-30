Зеленський підсумував результати саміту Україна — Північна Європа в Ісландії

Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Північна Європа
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті Україна — Північна Європа в Ісландії. Учасники саміту обговорили важливі питання щодо військової допомоги та підтримки нашої країни.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 30 жовтня.
Саміт Україна — Північна Європа
Зеленський відвідав Ісландію, де взяв участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа. За його словами, він був продуктивним.
"Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну", — написав глава держави.
Президент наголосив на тому, що такі країни, як Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку захисту України.
"Обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема "петріоти". Домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів", — заявив Зеленський.
Він додав, що усі нордичні партнери підтримали План перемоги України, який має на меті наблизити справедливий мир.
Також під час саміту було обговорено питання геополітичної визначеності України.
"Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав — членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", — підкреслив Президент.
За його словами, під час саміту Україна — Північна Європа також було обговорено посилення санкцій проти Росії, зокрема, обмеження здатності використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії.
"Путінський тіньовий танкерний флот — це глобальна загроза, і настав час знайти рішення, щоб її подолати", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у Рейк'явіку Президент України зустрівся з прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії — у фокусі уваги було продовження підтримки України.
Раніше Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Сторони обговорили та домовились про важливі для України під час війни питання.
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