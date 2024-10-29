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Зеленський виступив на Північній раді — головні заяви

29 жовтня 2024 16:45
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Засідання Північної ради — Зеленський виступив із промовою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 29 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії. Глава держави подякував країнам регіону за рішучу підтримку у боротьбі проти російської агресії та наголосив на єдності.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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Що сказав Зеленський

Зеленський у своїй промові закликав партнерів продовжити допомогу Україні, зокрема у сфері озброєння, санкцій проти Росії та протидії її тіньовому флоту, який фінансує війну.

"Ефективні санкції проти Росії, зупинення російського тіньового танкерного флоту, який фінансує путінську агресію, і надання всього необхідного озброєння нашим солдатам — це все інструменти, які наближають справжній мир. Я прошу вас продовжити розбудовувати все необхідне спільне й національне виробництво, яке забезпечує свободу. Засоби протиповітряної оборони, зброя, мікрочипи — усе це має значення", — сказав Президент.

Український лідер також наголосив на важливості повернення українських дітей, викрадених Росією, та необхідності забезпечення справедливості для постраждалих українців.

"Йдеться про десятки тисяч дітей, викрадених Росією з окупованих територій України. Про декого з них ми знаємо, де вони, у яких умовах і як їх навчають забувати Україну, навіть обманом, кажучи, що в них немає родин. Але щодо більшості з них ми досі не знаємо, де вони зараз", — додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне до миру й стабільності в Європі та євроатлантичному регіоні, зазначивши, що єдність є ключовою для забезпечення тривалого миру.

"Ми маємо розширювати нашу співпрацю у Європі та євроатлантичному регіоні. Єдність має вирішальне значення. Єдність зберігає мир у Європі. І саме тому Україна прагне бути частиною цієї єдності. Наш народ, наша нація заслуговують на вступ до ЄС і НАТО, і я вдячний вашим країнам за підтримку на цьому шляху до геополітичної визначеності", — заявив Президент.

Глава держави акцентував увагу на тому, що під час ухвалення рішень партнерами важливу роль відіграє час.

"І прошу пам'ятати: у воєнний час кожне рішення, ухвалене країною-партнером того, на кого нападають, – це передусім рішення про час. Час, як довго триватиме війна. Як довго триватиме несправедливість. Як довго не буде справжнього, тривалого миру", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Сторони обговорили та домовились про важливі для України під час війни питання.

Також глава держави провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Лідери обговорили залучення Росією солдатів Північної Кореї у війну та контрзаходи у відповідь на ескалацію.

Володимир Зеленський Ісландія НАТО війна в Україні ЄС президент діти

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