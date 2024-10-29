Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся і президентка Ісландії Халла Томасдоттір. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Сторони обговорили та домовились про важливі для України під час війни питання.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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У Рейк’явіку глава держави зустрівся з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір напередодні 76-ї сесії Північної ради. Лідери обговорили важливі аспекти співпраці між країнами в контексті допомоги Україні та протистоянні російському агресору.

"Серед тем, які обговорили, це участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітація поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування. Повоєнна відбудова України. Протидія російській дезінформації. Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру", — написав президент.

Також Зеленський подякував Ісландії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення та за організацію зустрічі Україна — Північна Європа.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем під час якої лідери обговорили залучення Росією солдатів Північної Кореї у війну та контрзаходи у відповідь на ескалацію.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном.