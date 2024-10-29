Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір — про що говорили

Зеленський обговорив відбудову України із президенткою Ісландії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Сторони обговорили та домовились про важливі для України під час війни питання.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 29 жовтня.
Зустріч Зеленського з президенткою Ісландії
У Рейк’явіку глава держави зустрівся з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір напередодні 76-ї сесії Північної ради. Лідери обговорили важливі аспекти співпраці між країнами в контексті допомоги Україні та протистоянні російському агресору.
"Серед тем, які обговорили, це участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітація поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування. Повоєнна відбудова України. Протидія російській дезінформації. Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру", — написав президент.
Також Зеленський подякував Ісландії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення та за організацію зустрічі Україна — Північна Європа.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем під час якої лідери обговорили залучення Росією солдатів Північної Кореї у війну та контрзаходи у відповідь на ескалацію.
Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном.
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