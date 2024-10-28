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Зеленський вперше прибув до Ісландії — яка мета візиту

28 жовтня 2024 15:56
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський вперше прибув до Ісландії
Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський здійснив перший в історії візит до Ісландії. Глава держави візьме участь у роботі саміту Україна — Північна Європа та зустрінеться з керівництвом країни.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 28 жовтня.

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Візит Зеленського до Ісландії

"Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна — Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції", — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що зустрінеться з президентом Ісландії Халлою Томасдоттір і представниками парламенту Ісландії. Також президент України візьме участь у засіданні Північної ради.

Зеленський додав, що сторони будуть обговорювати підтримку Плану перемоги, а також питання, щодо яких співпраця між двома країнами може бути найбільш результативною. Передусім йдеться про фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовку до зими, морську безпеку, обмеження російського тіньового флоту, оборонну підтримку, підготовку та оснащення українських воїнів.

"Країни Північної Європи — наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна — Північна Європа — один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", — зазначив президент.

Постійний держсекретар Ісландії Мартін Еййолфссон розповів, що протягом останніх кількох місяців кількість військової допомоги для України від міжнародних партнерів зменшилася.

Раніше ми писали, що Зеленський та прем'єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Україна Володимир Зеленський Ісландія План перемоги України Європа

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16:22 На Донеччині затримали зрадника, який збирав дані про ЗСУ

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