Зеленский впервые прибыл в Исландию

Владимир Зеленский. Фото иллюстративный: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый в истории визит в Исландию. Глава государства примет участие в работе саммита Украина — Северная Европа и встретится с руководством страны.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 28 октября.

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Визит Зеленского в Исландию

"Впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Участвую в четвертом саммите Украина — Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции", — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что встретится с президентом Исландии Халлой Томасдоттир и представителями парламента Исландии. Также президент Украины примет участие в заседании Северного совета.

Зеленский добавил, что стороны будут обсуждать поддержку Плана победы, а также вопросы, по которым сотрудничество между двумя странами может быть наиболее результативным. Прежде всего, речь идет о финансировании украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовке к зиме, морской безопасности, ограничении российского теневого флота, оборонной поддержке, подготовке и оснащении украинских воинов.

"Страны Северной Европы — наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина — Северная Европа — один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать его полный потенциал", — отметил президент.

Постоянный госсекретарь Исландии Мартин Эйолфссон рассказал, что за последние несколько месяцев количество военной помощи для Украины от международных партнеров уменьшилось.

Ранее мы писали, что Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку.