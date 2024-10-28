Зустріч Зеленського з прем'єром Ісландії — президент повідомив про деталі

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном. Глава держави подякував Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він повідомив у понеділок, 28 жовтня.

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"Вдячний Ісландії та державам-партнерам із Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабної війни. Дякую Ісландії і за підтримку нашої країни на шляху до НАТО. Запрошення України до Альянсу є першим пунктом Плану перемоги та надійним шляхом досягнення справедливого миру", — йдеться в повідомлені.

Під час зустрічі Володимир Зеленський поділився інформацією про ситуацію на фронті та досягнення України в сфері виробництва безпілотників. Він закликав Ісландію підтримати фінансування українського виробництва боєприпасів, далекобійних дронів, ракет та іншої зброї, а також долучитися до коаліції укриттів, ініційованої Україною та Фінляндією.

"Сьогодні ми маємо бути більш сильними, щоб зупинити Путіна. Важливо спільно та рішуче відповідати на залучення військових Північної Кореї до російської агресії в Україні та застосування Росією північнокорейського й іранського озброєння", — додав президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснив перший в історії візит до Ісландії. Глава держави візьме участь у роботі саміту Україна — Північна Європа та зустрінеться з керівництвом країни.

Раніше ми писали, що Зеленський та прем'єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.