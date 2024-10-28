Встреча Зеленского с премьером Исландии – президент сообщил о деталях

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Глава государства поблагодарил Исландию за поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

Об этом он сообщил в понедельник, 28 октября.

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"Благодарен Исландии и государствам-партнерам из Северной Европы за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны. Спасибо Исландии и за поддержку нашей страны на пути в НАТО. Приглашение Украины в Альянс является первым пунктом Плана победы и надежным путем достижения справедливого мира", — говорится в сообщении.

Во время встречи Владимир Зеленский поделился информацией о ситуации на фронте и достижениях Украины в сфере производства беспилотников. Он призвал Исландию поддержать финансирование украинского производства боеприпасов, дальнобойных дронов, ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, инициированной Украиной и Финляндией.

"Сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. Важно совместно и решительно отвечать на привлечение военных Северной Кореи к российской агрессии в Украине и применение Россией северокорейского и иранского вооружения", — добавил президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый в истории визит в Исландию. Глава государства примет участие в работе саммита Украина — Северная Европа и встретится с руководством страны.

Ранее мы писали, что Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку.