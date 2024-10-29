Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился и президент Исландии Халла Томасдоттир. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Стороны обсудили и договорились о важных для Украины во время войны вопросах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 29 октября.

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В Рейкьявике глава государства встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир накануне 76-й сессии Северного совета. Лидеры обсудили важные аспекты сотрудничества между странами в контексте помощи Украине и противостоянии российскому агрессору.

"Среди тем, которые обсудили, это участие Исландии в коалиции по разминированию и в тренировке украинских саперов, реабилитация раненых воинов, привлечение исландских компаний к протезированию. Послевоенное восстановление Украины. Противодействие российской дезинформации. Реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира", — написал президент.

Также Зеленский поблагодарил Исландию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения и за организацию встречи Украина — Северная Европа.

Напомним, недавно Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, в ходе которого лидеры обсудили вовлечение Россией солдат Северной Кореи в войну и контрмеры в ответ на эскалацию.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.