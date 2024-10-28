Зеленський прокоментував чутки про припинення допомоги Україні Трампом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки, що кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує припинити допомогу Києву. Він заявив, що такого не чув.

Про це український лідер повідомив на пресконференції спільно з учасниками четвертого саміту Україна — Північна Європа у понеділок, 28 жовтня.

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"Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться", — зазначив Зеленський.

Він каже, що не думає, що Трамп захоче програти — у сенсі припинити підтримку України.

Нагадаємо, Зеленський висловився про ймовірність, що Іран може передати ракети Росії. Він зазначив, що наразі між цими державами проходять переговори.

Раніше Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном. Глава держави висловив подяку Ісландії за підтримку.