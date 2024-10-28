Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи Украине Трампом

Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует прекратить помощь Киеву. Он заявил, что такого не слышал.
Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции совместно с участниками четвертого саммита Украина — Северная Европа в понедельник, 28 октября.
Помощь Украине в случае победы Трампа на выборах
"Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Самый большой риск будет, если политика США изменится", — отметил Зеленский.
Он говорит, что не думает, что Трамп захочет проиграть — в смысле прекратить поддержку Украины.
Напомним, Зеленский высказался о вероятности, что Иран может передать ракеты России. Он отметил, что между этими государствами проходят переговоры.
Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Глава государства выразил благодарность Исландии за поддержку.
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