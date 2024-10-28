Зеленський заявив, що Іран може надати ракети Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість передачі Іраном ракет Росії. За його словами, наразі між країнами тривають переговори.

Про це глава держави повідомив на пресконференції спільно з учасниками четвертого саміту Україна — Північна Європа у понеділок, 28 жовтня.

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Крім того, Зеленський повідомив, що на фронт уже перекинуто 3 тисячі солдатів із Північної Кореї. Найближчими місяцями ця кількість зросте до 12 тисяч.

Окрім людських ресурсів, КНДР вже передала Росії близько 3,5 мільйона артилерійських снарядів і велику кількість ракет. Також Росія має намір збільшити виробництво боєприпасів до рівня ЄС вже наступного року.

Нагадаємо, президент України здійснив перший в історії візит до Ісландії. Глава держави візьме участь у роботі саміту Україна — Північна Європа та зустрінеться з керівництвом країни.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном.