Зеленський заявив, що Іран може надати ракети Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість передачі Іраном ракет Росії. За його словами, наразі між країнами тривають переговори.
Про це глава держави повідомив на пресконференції спільно з учасниками четвертого саміту Україна — Північна Європа у понеділок, 28 жовтня.
Зеленський про війська КНДР на території Росії
Крім того, Зеленський повідомив, що на фронт уже перекинуто 3 тисячі солдатів із Північної Кореї. Найближчими місяцями ця кількість зросте до 12 тисяч.
Окрім людських ресурсів, КНДР вже передала Росії близько 3,5 мільйона артилерійських снарядів і велику кількість ракет. Також Росія має намір збільшити виробництво боєприпасів до рівня ЄС вже наступного року.
Нагадаємо, президент України здійснив перший в історії візит до Ісландії. Глава держави візьме участь у роботі саміту Україна — Північна Європа та зустрінеться з керівництвом країни.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном.
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