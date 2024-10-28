Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности передачи Ираном ракетам России. По его словам, сейчас между странами продолжаются переговоры.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции совместно с участниками четвертого саммита Украина — Северная Европа в понедельник, 28 октября.
Зеленский о войсках КНДР на территории России
Кроме того, Зеленский сообщил, что на фронт уже переброшены 3 тысячи солдат из Северной Кореи. В ближайшие месяцы это количество вырастет до 12 тысяч.
Кроме человеческих ресурсов, КНДР уже передала России около 3,5 миллиона артиллерийских снарядов и большое количество ракет. Также Россия намерена увеличить производство боеприпасов до уровня ЕС уже в следующем году.
Напомним, президент Украины совершил первый в истории визит в Исландию. Глава государства примет участие в работе саммита Украина — Северная Европа и встретится с руководством страны.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.
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